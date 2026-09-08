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Venez jouez aux Archives de Nantes ! Archives de Nantes Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Archives de Nantes · Nantes

Venez jouez aux Archives de Nantes ! Archives de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Archives de Nantes
Adresse
1 rue d'Enfer à Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
accès libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:00 – 18:00
Gratuit : oui accès libre En famille 

La salle de lecture des Archives de Nantes laisse place aux différentsjeux réalisés par le service éducatif. Puzzles, mistigri, bataille navale,archi-chrono et autre archi-quizz !

Archives de Nantes Nantes 44000


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