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Venez jouez aux Archives de Nantes ! Archives de Nantes Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Archives de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:00 – 18:00
Gratuit : oui accès libre En famille
La salle de lecture des Archives de Nantes laisse place aux différentsjeux réalisés par le service éducatif. Puzzles, mistigri, bataille navale,archi-chrono et autre archi-quizz !
Archives de Nantes Nantes 44000
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