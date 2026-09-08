Venez jouez aux Archives de Nantes ! Archives de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:00 – 18:00

Gratuit : oui accès libre En famille

La salle de lecture des Archives de Nantes laisse place aux différentsjeux réalisés par le service éducatif. Puzzles, mistigri, bataille navale,archi-chrono et autre archi-quizz !

Archives de Nantes Nantes 44000



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