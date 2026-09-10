Venez rencontrer les associations mémorielles nantaises !, Hôtel de Ville de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Venez rencontrer les associations mémorielles nantaises ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ateliers et expositions : les associations mémorielles œuvrent toute l’année pour faire vivre la mémoire des conflits passés et de leurs victimes civiles. Venez à leur rencontre pour échanger autour de leurs acitivtés, ressources et engagements.

Avec l’ass. des Déportés Internés Résistants et Patriotiques, les ass. départementales Buchenwald-Dora et des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Les Relais de la mémoire, les Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant, le Comité départemental du Souvenir des Fusillés de Châteaubriant de Nantes et de la Résistance en Loire-Inférieure, Le Souvenir Français, Ceux de Rawa-Risjka et leurs descendants, Arbeiter und Soldat, Les Cadets de la Défense, l’Office national des combattants et victimes de guerres.

Dans les jardins de l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville de Nantes Rue de la Commune 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Après l’acquisition en 1578 du modeste manoir de Derval, l’Hôtel de Ville de Nantes s’est étendu progressivement pendant 4 siècles. Ces agrandissements successifs sont dus au développement des compétences du maire et aux besoins croissants de la population.

**Ateliers et expositions** : les associations mémorielles œuvrent toute l’année pour faire vivre la mémoire des conflits passés et de leurs victimes civiles. Venez à leur rencontre pour échanger de …