Venez rencontrer les GEIQ qui recrutent près de chez vous !, Remy – CONSEIL DEPARTEMENTAL 60, Remy

Venez rencontrer les GEIQ qui recrutent près de chez vous ! Jeudi 4 juin, 13h30 Remy – CONSEIL DEPARTEMENTAL 60 Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T13:30:00+02:00 – 2026-06-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T13:30:00+02:00 – 2026-06-04T16:30:00+02:00

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