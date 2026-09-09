Venez visiter le Chateau de Saint Quijeau et découvrir les artisans qui le font revivre aujourd’hui, Manoir de Saint-Quijeau, Lanvénégen

Informations pratiques

Venez visiter le Chateau de Saint Quijeau et découvrir les artisans qui le font revivre aujourd’hui Samedi 19 septembre, 15h00 Manoir de Saint-Quijeau Morbihan

entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez à la découverte du château de Saint Quijeau pour une visite guidée en compagnie du propriétaire et pour découvrir les artisans qui font revivre ce monument en cours de restauration :

– Atelier du Rossignol : artisans serruriers qui viendront présenter leurs ouvrages et qui feront des démonstrations de leur travail à l’aide de leur forge

– Geraud de Virville : paysagiste travaillant sur le projet de reconstitution de jardins à Saint Quijeau et qui viendra montrer ses plans et parler de son travail

– Mathieu Lochou : artisan du bâti ancien qui vous parlera de la restauration en cours des murs de clôture du jardin en pierres sèches (restauration menée avec Lonan et Jazon Sibellas-O’Neill)

Venez les écouter parler avec passion de leur savoir faire à l’occasion de cette visite !

Manoir de Saint-Quijeau Saint-Quijeau 56320 Lanvénégen Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000017 [{« link »: « https://atelierdurossignol.com/ »}, {« link »: « https://www.geraud-degroleevirville.fr/ »}, {« link »: « https://etre-atre.fr/ »}, {« link »: « https://www.maintketdeusarvro.com/ »}] La première mention officielle d’un manoir est en 1426 pour montrer l’équipement militaire que la famille Du Reste a à entretenir. Un dénommé Jehan Du Reste demeurant au manoir de Léonas l’a en effet reçu en dot de mariage. La mariée appartenait à la famille habitant le manoir de Diarnelez au Faouët et Saint Quijeau a été détaché du fief du Diarnelez. Il devient par mariage la propriété de la famille Guégant venu des Salles de Boblaye en Meslan au début du XVIIe siècle (leurs armes figurent sur les vitraux de l’église paroissiale Saint-Conogan).

La seigneurie de Saint-Quijeau sera mise aux enchères à la fin du XVIIe siècle pour apurer des dettes et racheté par Thomas de Kervenozaël de Ty Quelen en Guiscriff. Thomas de Kervenozaël, avocat de la juridiction de Quimerch, œuvre à valoriser la seigneurie mais décède en 1730 sans avoir eu le temps de transformer le manoir en château. En 1731, l’héritière Marie-Françoise de Kervenozaël épouse le comte Louis Nicolas de Plœuc, parlementaire , qui prend le titre de marquis en 1734 au décès de son frère aîné. Le manoir est profondément remanié probablement pour être mis au goût du jour. On parle alors non d’une construction ex nihilo, mais d’une mise au goût architectural de l’époque. Recherche de symétrie, des perspectives, le château est agrandi, doublé en profondeur, la chapelle reconstruite, réalisation d’écuries importantes et réalisation du vestibule et introduction d’un double escalier en E habituellement destiné aux édifices publics. Le chantier sera interrompu en 1753 pour permettre l’aboutissement du projet de reconstruction du château du marquis, le Guilguiffin à Landudec, qu’il dira avoir fait pareil. La marquise meurt en 1758 et le château passe à son fils le comte Louis René de Plœuc. À la révolution, il appartient au comte Victor du Botdéru, qui émigre en Pologne à la faveur des évènements. Vendu comme bien national, le château est racheté en 1796 par sa mère Jeanne Thomase de Plœuc. Le comte Victor du Botdéru fera don de ses biens à son cousin qui vendra le château et les fermes de 1843 à 1845. Trois propriétaires se succéderont de 1845 à 1851.

Venez à la découverte du château de Saint Quijeau

francois-xavier d’Huart ©