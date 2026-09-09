Venez vivre les journées européennes du patrimoine à Belpech, Église Saint-Sernin, Belpech

Informations pratiques

Venez vivre les journées européennes du patrimoine à Belpech Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Sernin Aude

entrée libre et gratuite pour l’ensemble du programme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Belpech : raviver, résister, réimaginer

Église et salle du Patronage

De 15h à 18h : Visites libres

Exposition de pièces de monnaies anciennes inédites (XVè et XVIè s.)

Exposition de photos anciennes de Belpech.

Ouverture exceptionnelle du clocher-mur et des « babarottes » (MH) de l’église.

De 15h30 à 18h : Conférences

• À 15h30 : conférences de Florent Auriol, architecte du Patrimoine

La restauration de l’église de Belpech : matériaux et techniques de rénovation d’un bâtiment classé.

La restauration et la transformation du Château d’en Bas : une opération patrimoniale exemplaire.

• À 17h : conférence d’Anaïs Nicol, architecte H.M.O.N.P.

Consolidation et valorisation touristique du Donjon du Castelas (XIè s.) – Maquette et présentation du projet.

À 18h30 : Concert avec le trio Mirabilia

• Déambulation musicale à partir de la salle du Patronage puis concert à l’Église.

Les trois instrumentistes-chanteurs de Mirabilia vous entraînent dans une fresque entièrement médiévale, portée par les sons des vièles à archet et à roue, des flûtes, des percussions anciennes et de la voix. Cantigas, saltarellos, rondeaux et autres virelais sont au programme.

Avec Timothé Bougon, vièle à archet, chant et percussions ; Laetitia Marcangeli, vièle à roue, chant et percussions ; et Joël Sitbon, vièle à archet, chant et flûtes à trois trous.

À 20h : Buffet dînatoire convivial

• Partagez un moment chaleureux et gourmand pour clôturer cette belle journée de découvertes.

Église Saint-Sernin 1 Place de l’église, 11420 Belpech Belpech 11420 Aude Occitanie L’église romane de Belpech fut construite au xiie siècle : son portail roman affiche la date de 1162 sous la corniche.

Son portail et la chapelle du Saint-Sépulcre font l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis le 26 décembre 1906.

L’église en totalité y compris la salle du patronage est inscrit par arrêté du 18 septembre 2023.

Belpech : raviver, résister, réimaginer

© Association Défense du Castelas