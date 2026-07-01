Venez vivre l’expérience Bonzini
samedi 4 juillet 2026
Informations pratiques
BONZINI,
PME française & familiale bientôt centenaire en 2027, est la référence du
babyfoot 100% français. Ses produits sont devenus de génération en génération,
des objets iconiques, cultes & durables.
L’ADN
de la marque révèle un mélange de savoir-faire industriel, technologique,
artisanal & sur-mesure.
C’est
l’Unique table française officielle des Champions homologuée FFBF & ITSF.
Bonzini
est aussi le 1er fabricant de babyfoot à avoir valoriser la mixité et la
diversité sur le terrain il y a plus de 25 ans.
Cette
histoire familiale commence en 1927 ;)
BONZINI
se réjouit d’accompagner cette Nouvelle Edition Paris Plages 2026, rendez-vous
incontournable de l’été́ dans la capitale autour d’animations culturelles,
ludiques et sportives proposées par la Ville de Paris.
Nous équiperons le Parc Rives de
Seine avec 4 babyfoots B90 mixité et diversité.
Défiez vos proches autour de 4 babyfoots en accès libre !
Matchs à deux ou à quatre joueurs, en famille, entre amis ou entre générations.
Une animation conviviale et accessible à tous pour partager des moments de jeu, de détente et de bonne humeur à Paris Plages.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00
Date(s) :
https://www.bonzini.com/fr/