Venez vivre l’expérience Bonzini

Informations pratiques

BONZINI,

PME française & familiale bientôt centenaire en 2027, est la référence du

babyfoot 100% français. Ses produits sont devenus de génération en génération,

des objets iconiques, cultes & durables.

L’ADN

de la marque révèle un mélange de savoir-faire industriel, technologique,

artisanal & sur-mesure.

C’est

l’Unique table française officielle des Champions homologuée FFBF & ITSF.

Bonzini

est aussi le 1er fabricant de babyfoot à avoir valoriser la mixité et la

diversité sur le terrain il y a plus de 25 ans.

Cette

histoire familiale commence en 1927 ;)

BONZINI

se réjouit d’accompagner cette Nouvelle Edition Paris Plages 2026, rendez-vous

incontournable de l’été́ dans la capitale autour d’animations culturelles,

ludiques et sportives proposées par la Ville de Paris.

Nous équiperons le Parc Rives de

Seine avec 4 babyfoots B90 mixité et diversité.

Défiez vos proches autour de 4 babyfoots en accès libre !

Matchs à deux ou à quatre joueurs, en famille, entre amis ou entre générations.

Une animation conviviale et accessible à tous pour partager des moments de jeu, de détente et de bonne humeur à Paris Plages.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://www.bonzini.com/fr/



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