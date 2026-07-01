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AGENDA · Crésantignes

Venez vous initier à la broderie, Musée Le Passé Simple, Crésantignes

samedi 19 septembre 2026 · Musée Le Passé Simple · Crésantignes

Venez vous initier à la broderie, Musée Le Passé Simple, Crésantignes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Le Passé Simple
Adresse
42 rue Principale, 10320 Crésantignes
Ville
10320 Crésantignes
Département
Aube

Venez vous initier à la broderie Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Le Passé Simple Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez assister à une démonstration de broderie par le club « Au fil de la Mogne » de Crésantignes. Vous pourrez même vous initier au point de croix.

Musée Le Passé Simple 42 rue Principale, 10320 Crésantignes Crésantignes 10320 Aube Grand Est 03 25 73 48 64 http://lepassesimple.free.fr/ Le musée communal Le Passé Simple est un lieu de conservation d’outils et d’ustensiles du passé qui propose un voyage dans le temps à travers une collection de 2500 objets inventoriés, présentés et commentés par les bénévoles.
Venez assister à une démonstration de broderie par le club « Au fil de la Mogne » de Crésantignes. Vous pourrez même vous initer au point de croix.

© P. Mrula