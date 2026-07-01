Venez vous initier à la broderie, Musée Le Passé Simple, Crésantignes

Informations pratiques

Venez vous initier à la broderie Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Le Passé Simple Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez assister à une démonstration de broderie par le club « Au fil de la Mogne » de Crésantignes. Vous pourrez même vous initier au point de croix.

Musée Le Passé Simple 42 rue Principale, 10320 Crésantignes Crésantignes 10320 Aube Grand Est 03 25 73 48 64 http://lepassesimple.free.fr/ Le musée communal Le Passé Simple est un lieu de conservation d’outils et d’ustensiles du passé qui propose un voyage dans le temps à travers une collection de 2500 objets inventoriés, présentés et commentés par les bénévoles.

Venez assister à une démonstration de broderie par le club « Au fil de la Mogne » de Crésantignes. Vous pourrez même vous initer au point de croix.

© P. Mrula