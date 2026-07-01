Visitez ce musée dédié aux objets des XIXe et XXe siècles, Musée Le Passé Simple, Crésantignes

Informations pratiques

Visitez ce musée dédié aux objets des XIXe et XXe siècles Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Le Passé Simple Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez ce musée qui regroupe une importante collection d’objets de la vie d’autrefois.

Musée Le Passé Simple 42 rue Principale, 10320 Crésantignes Crésantignes 10320 Aube Grand Est 03 25 73 48 64 http://lepassesimple.free.fr/ Le musée communal Le Passé Simple est un lieu de conservation d’outils et d’ustensiles du passé qui propose un voyage dans le temps à travers une collection de 2500 objets inventoriés, présentés et commentés par les bénévoles.

Découvrez ce musée qui regroupe une importante collection d’objets de la vie d’autrefois.

© Mairie Crésantignes