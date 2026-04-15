Venise-en-Brie : promenade et pique-nique, Jardin du Moulin Jaune, Crécy-la-Chapelle

Venise-en-Brie : promenade et pique-nique 6 et 7 juin Jardin du Moulin Jaune Seine-et-Marne

Adulte 12+ ans – 30€; Enfant (3-12ans) – 25€; Enfant avant 3 ans – gratuit; Offre famille (2 adultes+2 enfants) – 70€; Tarif handicapé – 10€. Réduction de 5 € avant le 1er juin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dans ce Moulin situé au bord du Grand Morin, à une demie-heure à l’est de Paris, de nombreux artistes et artisans, jardiniers et cuisiniers, créent in situ.

Ici, le processus de recherche et d’expérimentation qui mêle nature, création et vie quotidienne est permanent. Il fait émerger un monde à la fois réel et merveilleux, savant mélange d’art brut, de science fiction et de cirque fellinien. En y participant, qu’on soit créateur ou visiteur, on apprend à être créateur de sa vie, à transformer l’ordinaire en quelque chose d’inédit et de fantastique qui renoue avec des rêves d’enfants et d’évasion.

ON ASSOCIE NATURE, ART ET VIE QUOTIDIENNE

Au Moulin Jaune, laboratoire de création en perpétuelle ébullition, nous avons environ 630 œuvres d’art de différentes formes, styles, époques et pays. Dans tous les coins du jardin, toujours en symbiose avec la nature, vous rencontrerez aussi bien de l’art contemporain que traditionnel.

D’avril à octobre, une à deux fois par mois, des visites immersives permettent au public d’en devenir acteur à son tour, à l’occasion d’événements aux thématiques renouvelées ou de déambulations poétiques dans une nature enchantée. Habillez-vous en fonction du thème, apportez votre pique-nique ou profitez de nos bars, prenez si vous voulez vos jeux, tricots, accordéons… et profitez d’une évasion au bord de l’eau.

La thématique et le dress code de l’événement seront annoncés au plus tard 1 à 2 mois avant l’événement.

Accès

À savoir avant de venir

Jardin du Moulin Jaune 33 rue des Abbesses 77580 Crécy-la-Chapelle Crécy-la-Chapelle 77580 Seine-et-Marne Île-de-France 0607450156 https://moulinjaune.com/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/venise-en-brie »}] [{« link »: « https://moulinjaune.com/en/how-to-get-here/ »}, {« link »: « https://moulinjaune.com/en/faq/ »}, {« link »: « https://moulinjaune.com/fr/transport-et-transferts/ »}, {« link »: « https://moulinjaune.com/fr/faq-2/ »}] Le long de la rivière du Grand Morin, le théâtre-jardin du Moulin Jaune propose un parcours enchanteur à travers les univers de son propriétaire, le clown russe Slava Polunin. Une succession d’univers oniriques célèbrent, avec créativité et poésie, la nature et une manière joyeuse d’aborder le quotidien. Accès sur inscription dans la limite des places disponibles. Parking au bout de la zone artisanale de Crécy-la-Chapelle (rue des Abbesses 77580 Crécy-la-Chapelle). Gare SNCF Transilien de Villiers-Montbarbin (100m) depuis Gare de l’Est et bus depuis la gare TGV-RER A de Marne-la-Vallée.

Visite libre et animations thématiques

© Aya Rufin