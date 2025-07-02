Venise, récit chanté d’un corps Compiègne

Place Briet d'Aubigny Compiègne

2026-03-03 20:30:00

2026-03-03

Avec humour et émotion, Fanny Chériaux raconte, chante, incarne l’histoire de son corps, de l’enfance à l’âge adulte, en évoquant ses joies, ses tumultes et ses luttes face aux contraintes sociales et culturelles. Mêlant théâtre, danse, concert pop et autofiction, elle nous offre ce spectacle d’une grande délicatesse, tel un plaidoyer pour vivre en harmonie avec son corps.

Compositrice, auteure, chanteuse, comédienne et metteuse en scène, Fanny Chériaux possède de multiples talents. En 2013, elle rencontre Nicolas Bonneau avec lequel elle crée, au sein de la Compagnie La Volige, plusieurs spectacles dont Monte-Cristo acclamé à l’Espace Jean Legendre en 2024.

Accompagnée de deux comédiens-danseurs, Thomas Couppey et Sébastien Dalloni, elle nous invite dans son intimité, à connaître ses doutes et ses déboires sur son corps. Un corps qui peut être à la fois intime, précieux mais aussi étranger. Une histoire extrêmement touchante qui fera écho à celle de nombre d’entre nous.

C’est en découvrant des images du confinement à Venise, que la chanson du même nom m’est venue , raconte-t-elle. Il parait que les dauphins sont revenus dans la lagune vénitienne. Dingue. Le retour vers le futur de ces eaux plus claires, l’utopie en marche, l’espoir d’une nature apaisée, retrouvée, d’un avenir vivable pour chacun. Cette chanson est le déclencheur de ce nouveau spectacle, qui parle de constat et de renouveau, de soi et du monde, et de corps entravés, dépassés, qui ne souhaitent que s’apaiser, s’accepter et danser en liberté.

Dès 13 ans 17 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

