Venise Théâtre Berthelot Montreuil

Venise Samedi 7 mars 2026, 20h00 Théâtre Berthelot Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T21:15:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T21:15:00+01:00

Fanny Chériaux chante, raconte, joue, incarne l’histoire d’un corps.

De l’innocence, la joie, l’énergie frondeuse de l’enfance aux déboires de l’adolescence, de la liberté aux carcans patiemment inculqués par son entourage, sa culture, la société, elle revit avec humour et émotion les moments de vie d’un corps, ses tumultes, ses outrages, ses jouissances, ses combats.

Ses deux partenaires, Thomas Couppey et Sébastien Dalloni, l’accompagnent avec bienveillance, vitalité et malice dans ce spectacle hybride, entre comédie musicale, one woman show, concert pop et récit autofictionnel.

Théâtre Berthelot 6 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil 93100 Solidarité – Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France

Cie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux

Pauline Le Goff