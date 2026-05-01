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Vent de création Salon des Métiers d’Art Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy

Vent de création Salon des Métiers d’Art Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Pommerit-Jaudy

Adresse : Manoir du Cosquer

Ville : 22450 La Roche-Jaudy

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Roche-Jaudy

Vent de création Salon des Métiers d’Art

Pommerit-Jaudy Manoir du Cosquer La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Pendant 3 jours, profitez de l’unique ouverture annuelle du domaine pour découvrir un Salon des Métiers d’Art dans un cadre magnifique, entre savoir-faire, créativité et rencontres inspirantes.   .

Pommerit-Jaudy Manoir du Cosquer La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 92 59 92 

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English :

L’événement Vent de création Salon des Métiers d’Art La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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