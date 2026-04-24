Lannion

Kapital Stoup portes ouvertes

centre ville Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 10:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Le collectif Kapital Stoup de La Roche Derrien organise le samedi 9 mai 2026, deux événements festifs.Une matinée farniente le long du jaudy prés du pont de 10h à 15h et une journée portes ouverts des ateliers Rochois de 15h à 20 h. .

centre ville Lannion 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 86 70 11

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English :

L’événement Kapital Stoup portes ouvertes Lannion a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose