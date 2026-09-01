Informations pratiques

Peyzieux-sur-Saône

Vente à emporter de saucisson et lard au gène

Peyzieux-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 13:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez nombreux vous régaler !

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Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes s.annelaure@hotmail.fr

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English :

Come and enjoy!

L’événement Vente à emporter de saucisson et lard au gène Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre