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Vente à la ferme des Dervallières Ferme des dervallières Nantes

Vente à la ferme des Dervallières Ferme des dervallières Nantes

Vente à la ferme des Dervallières Ferme des dervallières Nantes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Ferme des dervallières

Adresse : 22 Rue Jean Marc Nattier, 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Prix libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 15:00 – 17:00
Gratuit : non Prix libre Tout public 

La Ferme des Dervallières est une ferme en insertion professionnelle, initiée par la Ville et la Métropole de Nantes, et portée par l’association OCEAN.Depuis un an, on y cultive des légumes bio et de saison pour les habitants du quartier, on recrute des salariés en insertion, et on accueille le public pour des ateliers, des chantiers participatifs, des temps festifs…Les ventes de légumes ont lieu désormais à l’entrée de la ferme.

Ferme des dervallières Nantes 44100


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