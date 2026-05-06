Vente à la ferme des Dervallières Ferme des dervallières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 15:00 – 17:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

La Ferme des Dervallières est une ferme en insertion professionnelle, initiée par la Ville et la Métropole de Nantes, et portée par l’association OCEAN.Depuis un an, on y cultive des légumes bio et de saison pour les habitants du quartier, on recrute des salariés en insertion, et on accueille le public pour des ateliers, des chantiers participatifs, des temps festifs…Les ventes de légumes ont lieu désormais à l’entrée de la ferme.

Ferme des dervallières Nantes 44100



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