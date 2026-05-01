Vente au déballage Parking du vide-grenier Sainte-Florine

Sainte-Florine

Vente au déballage

Parking du vide-grenier 1 rue du Cezallier Sainte-Florine Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

Gratuit

pour emplacement 2€ le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vente au déballage sur le parking du vide-grenier, avec la possibilité de vendre ou chiner des objets, vêtements, déco, livres et bien plus. Le magasin sera également ouvert aux mêmes horaires.

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Parking du vide-grenier 1 rue du Cezallier Sainte-Florine 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 43 17 27

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English :

An open air sale in the garage sale parking lot, with the chance to sell or rummage through objects, clothes, decorations, books and much more. The store will also be open at the same times.

L’événement Vente au déballage Sainte-Florine a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne