Saint-Germain

Vente au Jardin de La Fille du Maraicher

La Fille du Maraicher Saint-Germain Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Au programme



> Vente de plants de légumes et de fleurs pour préparer votre jardin

> Marché artisanal

> Food truck pour se restaurer sur place

> Animations pour petits et grands



Un moment idéal pour flâner, échanger et repartir avec de quoi embellir votre jardin ! .

La Fille du Maraicher Saint-Germain 10120 Aube Grand Est +33 6 69 00 28 72 lafilledumaraicher@laposte.net

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English :

L’événement Vente au Jardin de La Fille du Maraicher Saint-Germain a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne