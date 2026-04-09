Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vente au Jardin de La Fille du Maraicher Saint-Germain

Vente au Jardin de La Fille du Maraicher Saint-Germain

Vente au Jardin de La Fille du Maraicher Saint-Germain vendredi 1 mai 2026.

Adresse : La Fille du Maraicher

Ville : 10120 Saint-Germain

Département : Aube

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Germain

Vente au Jardin de La Fille du Maraicher

La Fille du Maraicher Saint-Germain Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Au programme

> Vente de plants de légumes et de fleurs pour préparer votre jardin
> Marché artisanal
> Food truck pour se restaurer sur place
> Animations pour petits et grands

Un moment idéal pour flâner, échanger et repartir avec de quoi embellir votre jardin !   .

La Fille du Maraicher Saint-Germain 10120 Aube Grand Est +33 6 69 00 28 72  lafilledumaraicher@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vente au Jardin de La Fille du Maraicher Saint-Germain a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Saint-Germain (Aube)