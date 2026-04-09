Vente au Jardin de La Fille du Maraicher Saint-Germain
Vente au Jardin de La Fille du Maraicher Saint-Germain vendredi 1 mai 2026.
Saint-Germain
Vente au Jardin de La Fille du Maraicher
La Fille du Maraicher Saint-Germain Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Au programme
> Vente de plants de légumes et de fleurs pour préparer votre jardin
> Marché artisanal
> Food truck pour se restaurer sur place
> Animations pour petits et grands
Un moment idéal pour flâner, échanger et repartir avec de quoi embellir votre jardin ! .
La Fille du Maraicher Saint-Germain 10120 Aube Grand Est +33 6 69 00 28 72 lafilledumaraicher@laposte.net
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English :
L’événement Vente au Jardin de La Fille du Maraicher Saint-Germain a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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