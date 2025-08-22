Réserve naturelle de la Tourbière de la Grande Pile Saint-Germain Haute-Saône

Réserve naturelle de la Tourbière de la Grande Pile

Réserve naturelle de la Tourbière de la Grande Pile Étang des Monts Reveaux 70200 Saint-Germain Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

La Réserve naturelle régionale de la tourbière de la Grande Pile est un site exceptionnel, témoin de l’histoire climatique de l’Europe occidentale.

https://cen-franchecomte.org/nos-sites-proteges/reserve-naturelle/rnr-tourbiere-de-la-grande-pile/ +33 7 57 44 06 46

English : Réserve naturelle de la Tourbière de la Grande Pile

The Grande Pile peat bog regional nature reserve is an exceptional site that bears witness to the climatic history of Western Europe.

Deutsch : Réserve naturelle de la Tourbière de la Grande Pile

Das regionale Naturreservat des Torfmoors Grande Pile ist ein außergewöhnlicher Ort, der von der Klimageschichte Westeuropas zeugt.

Italiano :

La riserva naturale regionale della torbiera Grande Pile è un sito eccezionale che testimonia la storia climatica dell’Europa occidentale.

Español :

La reserva natural regional de la turbera de Grande Pile es un lugar excepcional testigo de la historia climática de Europa Occidental.

