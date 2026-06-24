Vente au kilo à Landisacq LANDISACQ Landisacq

Landisacq

Vente au kilo à Landisacq

LANDISACQ 14 rue principale Landisacq Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

La vente au kilo, spécialité des fourmis vertes, consiste à déstocker pour un euro du kilo de la vaisselle, des jouets, des jeux, des cadres, des bibelots et bien d’autres objets qui n’ont pas trouvé preneur dans la boutique de la recyclerie.

Ouverture vip aux adhérents de l’association le vendredi 3 juillet de 16h à 18h, adhésion de 5 € possible sur place.

Ouvert à tous samedi 4 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h .

LANDISACQ 14 rue principale Landisacq 61100 Orne Normandie +33 2 33 30 41 66 contact@lesfourmisvertes61.org

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English : Vente au kilo à Landisacq

L’événement Vente au kilo à Landisacq Landisacq a été mis à jour le 2026-06-24 par Flers agglo