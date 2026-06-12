Vente aux enchères caritative animée par Marie Renoir (Affaire Conclue) Centre Multiservices Nay

Nay

Vente aux enchères caritative animée par Marie Renoir (Affaire Conclue)

Centre Multiservices 8 Cours Pasteur Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Marie Renoir, commissaire-priseur et figure de l’émission Affaire Conclue, sera l’invitée d’honneur de la 3? édition du Festival AFRICANAY à Nay. Accompagnée de Jacques Bécuwe, expert en Arts Premiers et président de l’association Terres d’Afrique Fraternité, elle animera une vente aux enchères caritative d’Arts Premiers au profit des actions de solidarité de l’association. Cet événement phare du festival associera art, partage culturel et engagement solidaire. .

Centre Multiservices 8 Cours Pasteur Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 04 75 44 contact@terrresdafrique.fr

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English : Vente aux enchères caritative animée par Marie Renoir (Affaire Conclue)

L’événement Vente aux enchères caritative animée par Marie Renoir (Affaire Conclue) Nay a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay