Vente de Kig ha Farz Place du Général de Gaulle Tréguier mardi 17 mars 2026.
Place du Général de Gaulle Ecole Diwan de Tréguier Tréguier Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-17 08:00:00
fin : 2026-04-01 12:00:00
2026-03-17
Le comité de soutien de l’école Diwan de Tréguier est de retour avec son kig-ha-farz à emporter (sur le marché de Tréguier ou sur Lannion)
Vous pouvez déjà réserver vos repas.
Merci pour votre soutien !
Laouen eo kuzul skoazell Diwan bro Landreger da adkinnig deoc’h kig-ha-farz da gas d’ar gêr.
Gall’ a rit mirout ho predoù.
Trugarez evit ho skoazell ! .
Place du Général de Gaulle Ecole Diwan de Tréguier Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 58 28 57
