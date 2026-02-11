Vente de Kig ha Farz Place du Général de Gaulle Tréguier

Vente de Kig ha Farz

Place du Général de Gaulle Ecole Diwan de Tréguier Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 08:00:00

fin : 2026-04-01 12:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Le comité de soutien de l’école Diwan de Tréguier est de retour avec son kig-ha-farz à emporter (sur le marché de Tréguier ou sur Lannion)

Vous pouvez déjà réserver vos repas.

Merci pour votre soutien !

Laouen eo kuzul skoazell Diwan bro Landreger da adkinnig deoc’h kig-ha-farz da gas d’ar gêr.

Gall’ a rit mirout ho predoù.

Trugarez evit ho skoazell ! .

Place du Général de Gaulle Ecole Diwan de Tréguier Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 58 28 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vente de Kig ha Farz Tréguier a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose