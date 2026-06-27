Vente de la SNSM de Plouguerneau Plouguerneau samedi 27 juin 2026.

Plouguerneau

Vente de la SNSM de Plouguerneau

Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-12 2026-07-25 2026-09-13

Venez découvrir notre nouvelle collection de vêtements estampillés SNSM et d’articles divers ou de dégustant nos crêpes maison . Ainsi, vous nous soutiendrez dans notre action et nous donnerez les moyens de réaliser nos missions d’assistance et de sauvetage. .

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Vente de la SNSM de Plouguerneau Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS