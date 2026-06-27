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Vente de la SNSM de Plouguerneau Plouguerneau

Vente de la SNSM de Plouguerneau Plouguerneau samedi 27 juin 2026.

Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Début
samedi 27 juin 2026
Fin
samedi 27 juin 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Plouguerneau

Vente de la SNSM de Plouguerneau

Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-07-12 2026-07-25 2026-09-13

Venez découvrir notre nouvelle collection de vêtements estampillés SNSM et d’articles divers ou de dégustant nos crêpes maison . Ainsi, vous nous soutiendrez dans notre action et nous donnerez les moyens de réaliser nos missions d’assistance et de sauvetage.   .

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Vente de la SNSM de Plouguerneau Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS

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