Vente de livres, de magazines et de CD Médiathèque Haut-Jura Arcade Hauts de Bienne
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Haut-Jura Arcade · Hauts de Bienne
Informations pratiques
Hauts de Bienne
Vente de livres, de magazines et de CD
Médiathèque Haut-Jura Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 13:00:00
Date(s) :
2026-09-26
La médiathèque Arcade de Morez renouvelle une vente de livres, de magazines et de CD retirés des collections (romans, bandes dessinées, albums jeunesse, magazines, documentaires et CD)
Prix de vente 0,50€ le livre, le CD ou le lot de 5 magazines.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! .
Médiathèque Haut-Jura Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr
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English :
L’événement Vente de livres, de magazines et de CD Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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