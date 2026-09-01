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AGENDA · Hauts de Bienne

Vente de livres, de magazines et de CD Médiathèque Haut-Jura Arcade Hauts de Bienne

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Haut-Jura Arcade · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Médiathèque Haut-Jura Arcade
Adresse
10 Quai Jobez
Ville
39400 Hauts de Bienne
Département
Jura
Tarif

Hauts de Bienne

Vente de livres, de magazines et de CD

Médiathèque Haut-Jura Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :
2026-09-26

La médiathèque Arcade de Morez renouvelle une vente de livres, de magazines et de CD retirés des collections (romans, bandes dessinées, albums jeunesse, magazines, documentaires et CD)

Prix de vente 0,50€ le livre, le CD ou le lot de 5 magazines.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses !   .

Médiathèque Haut-Jura Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92  mediatheque@arcade-cchj.fr

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English :

L’événement Vente de livres, de magazines et de CD Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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