Vente de livres, de magazines et de CD Médiathèque Haut-Jura Arcade Hauts de Bienne

Informations pratiques

Hauts de Bienne

Vente de livres, de magazines et de CD

Médiathèque Haut-Jura Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La médiathèque Arcade de Morez renouvelle une vente de livres, de magazines et de CD retirés des collections (romans, bandes dessinées, albums jeunesse, magazines, documentaires et CD)

Prix de vente 0,50€ le livre, le CD ou le lot de 5 magazines.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! .

Médiathèque Haut-Jura Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

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English :

L’événement Vente de livres, de magazines et de CD Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE