Vente de livres d’occasion Placette de la Baleine Hendaye
Vente de livres d’occasion Placette de la Baleine Hendaye mardi 25 août 2026.
Hendaye
Vente de livres d’occasion
Placette de la Baleine Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Par l’association Planète-Écoles . .
Placette de la Baleine Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 19 80 harterobert@gmail.com
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English : Vente de livres d’occasion
L’événement Vente de livres d’occasion Hendaye a été mis à jour le 2026-04-30 par Hendaye Tourisme & Commerce
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