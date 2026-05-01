Dun-le-Poëlier

Vente de livres Journées du patrimoine des Moulins à eau

Dun-le-Poëlier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Vente de livres d’occasion

Dans le cadre des journées du patrimoine des moulins à eau, les associations Les Amis du Moulin et Les Petits Mains de Dun proposent une vente de livres d’occasion animée par une conteuse au Moulin de Coulommiers. .

Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire ame36210@gmail.com

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English :

Second-hand book sales

L’événement Vente de livres Journées du patrimoine des Moulins à eau Dun-le-Poëlier a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Chabris Pays de Bazelle