Vente de livres Journées du patrimoine des Moulins à eau Dun-le-Poëlier
Vente de livres Journées du patrimoine des Moulins à eau Dun-le-Poëlier dimanche 17 mai 2026.
Dun-le-Poëlier
Vente de livres Journées du patrimoine des Moulins à eau
Dun-le-Poëlier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Vente de livres d’occasion
Dans le cadre des journées du patrimoine des moulins à eau, les associations Les Amis du Moulin et Les Petits Mains de Dun proposent une vente de livres d’occasion animée par une conteuse au Moulin de Coulommiers. .
Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire ame36210@gmail.com
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English :
Second-hand book sales
L’événement Vente de livres Journées du patrimoine des Moulins à eau Dun-le-Poëlier a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Chabris Pays de Bazelle
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