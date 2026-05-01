Vente de plants fleurs et légumes Saint-Julien-du-Pinet
Vente de plants fleurs et légumes Saint-Julien-du-Pinet samedi 23 mai 2026.
Saint-Julien-du-Pinet
Vente de plants fleurs et légumes
Salle polyvalente Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23 13:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vente de plants, fleurs et légumes par des producteurs locaux pratiquant l’agriculture raisonnée. Précommande possible avant le 4 mai par mail.
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Salle polyvalente Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apebeauxveyrines@gmail.com
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English :
Sale of plants, flowers and vegetables by local producers practicing sustainable agriculture. Pre-orders possible before May 4 by e-mail.
L’événement Vente de plants fleurs et légumes Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-04-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire