Vente de produits fermiers à la ferme, Place du marché, magny le Hongre, Magny-le-Hongre

Vente de produits fermiers à la ferme 5 et 6 juin Place du marché, magny le Hongre Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Venez découvrir nos produits de la ferme sur nos horaires de nocturnes le vendredi de 18h à 23h. Et le samedi retrouvez-nous en après-midi de 16h à 18h30.

Magny le Hongre 77700

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Vente de produits de la ferme de nos producteurs : apiculteurs et éleveurs de chèvres Abeilles Chevres

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