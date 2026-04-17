Vente de vélos d’occasion au Vanneau-Irleau L’Atelier Cycle Le Vanneau-Irleau

Le Vanneau-Irleau

Vente de vélos d’occasion au Vanneau-Irleau

L’Atelier Cycle 3 Route de Saint-Georges de Rex Le Vanneau-Irleau Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 09:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Venez profiter de la vente de vélos d’occasion organisée par l’Atelier Cycle de La Bicyclette Verte, le vendredi 17 et samedi 18 avril à partir de 9h au Vanneau-Irleau. Vente de VAE, de VTC, de VTT, de vélos enfants et de remorques… .

L’Atelier Cycle 3 Route de Saint-Georges de Rex Le Vanneau-Irleau 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 09 34 ateliercycle@respire-voyages.com

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English : Vente de vélos d’occasion au Vanneau-Irleau

L’événement Vente de vélos d’occasion au Vanneau-Irleau Le Vanneau-Irleau a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Niort Marais Poitevin