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AGENDA · Quincy-Voisins

Vente directe à la ferme, Ferme apicole de Metaczyk’api, Quincy-Voisins

samedi 3 octobre 2026 · Ferme apicole de Metaczyk'api · Quincy-Voisins

Vente directe à la ferme, Ferme apicole de Metaczyk’api, Quincy-Voisins

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Ferme apicole de Metaczyk'api
Adresse
77860 Quincy-Voisins
Ville
77860 Quincy-Voisins
Département
Seine-et-Marne

Vente directe à la ferme Samedi 3 octobre, 16h00 Ferme apicole de Metaczyk’api Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Vente directe à la ferme de miels et de formages de chèvre fermiers le samedi de 16h à 18h30.

Ferme apicole de Metaczyk’api 77860 Quincy-Voisins Quincy-Voisins 77860 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « metaczyk.api@gmail.com »}]
Vente à la Miellerie

metaczyk’api