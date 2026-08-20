Vente directe à la ferme, Ferme apicole de Metaczyk’api, Quincy-Voisins

Informations pratiques

Vente directe à la ferme Samedi 3 octobre, 16h00 Ferme apicole de Metaczyk’api Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Vente directe à la ferme de miels et de formages de chèvre fermiers le samedi de 16h à 18h30.

Ferme apicole de Metaczyk’api 77860 Quincy-Voisins Quincy-Voisins 77860 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « metaczyk.api@gmail.com »}]

Vente à la Miellerie

metaczyk’api