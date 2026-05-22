Vente directe à l’usine Saint-Jean-d’Angély
Vente directe à l’usine Saint-Jean-d’Angély vendredi 5 juin 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Vente directe à l’usine
Avenue Gustave Eiffel Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-05 15:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Vente directe à l’usine de biscuits déclassés, bio ou diététiques au prix unique de 5,40€ le kg. Pensez à apporter votre contenant.
.
Avenue Gustave Eiffel Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@jeanetlisette.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Vente directe à l’usine Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)
- Atelier d’initiation au crochet Librairie Jeux de Pages Saint-Jean-d’Angély 27 mai 2026
- Café céramique NUAGE DES THES Saint-Jean-d’Angély 28 mai 2026
- Salon des arts textiles Le Fil en Fête Saint-Jean-d’Angély 28 mai 2026
- Tournoi jeux video au cinéma des Vals de Saintonge Cinévals Saint-Jean-d’Angély 29 mai 2026
- Fête mondiale du jeu Saint-Jean-d’Angély 30 mai 2026