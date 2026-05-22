Saint-Jean-d’Angély

Vente directe à l’usine

Avenue Gustave Eiffel Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-05 15:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Vente directe à l’usine de biscuits déclassés, bio ou diététiques au prix unique de 5,40€ le kg. Pensez à apporter votre contenant.

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Avenue Gustave Eiffel Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@jeanetlisette.com

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English :

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L’événement Vente directe à l’usine Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge