Vente directe chez Celtic Spiruline Lieu-dit Kerampellan Moëlan-sur-Mer

Début : 2026-04-29 16:00:00
fin : 2026-04-29 19:00:00
2026-04-29
Producteur passionné, je vous invite à découvrir ce super aliment d’une richesse nutritionnelle exceptionnelle. Cultivée et récoltée artisanalement au rythme des saisons, séchée à basse température, en cure ou tout au long de l’année, elle entretient forme et vitalité. .
Lieu-dit Kerampellan Celtic Spiruline Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 30 44 58 47
