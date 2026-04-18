Vente directe des Glaces de la Ferme Lieu-dit Kerliezec Clohars-Carnoët
Vente directe des Glaces de la Ferme Lieu-dit Kerliezec Clohars-Carnoët samedi 18 avril 2026.
Clohars-Carnoët
Vente directe des Glaces de la Ferme
Lieu-dit Kerliezec Glace de la ferme Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Vente directe à la ferme, toute l’année, de glaces, sorbets, gâteaux glacés, verrines… tous fabriqués sur place avec le lait frais de nos vaches.
Des douceurs glacées, faites avec passion, pour un véritable plaisir gourmand à chaque bouchée ! .
Lieu-dit Kerliezec Glace de la ferme Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 60 67 43 20
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English : Vente directe des Glaces de la Ferme
L’événement Vente directe des Glaces de la Ferme Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-02-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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