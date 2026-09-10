Vente d’oeuvres au profit des sinistrés des incendies Près de l’église Saint Eloi Andernos-les-Bains
samedi 12 septembre 2026 · Près de l'église Saint Eloi · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Vente d’oeuvres au profit des sinistrés des incendies
Près de l’église Saint Eloi Place du 8 Mai 1945 Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
L’association Formes & Couleurs organise une vente d’oeuvres réalisées par ses adhérents au profit des sinistrés des incendies du Porge près de l’église Saint Eloi. .
Près de l’église Saint Eloi Place du 8 Mai 1945 Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine formesetcouleurs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vente d’oeuvres au profit des sinistrés des incendies
L’événement Vente d’oeuvres au profit des sinistrés des incendies Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Atelier Racontez votre histoire Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains 10 septembre 2026
- Retrouvons-nous au théâtre pour le dévoilement de la saison 2026-2027 ! Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains 11 septembre 2026
- Vide-greniers ASPTT/CADG Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains 13 septembre 2026
- Journée Porte Ouverte de l’association Feelethik Skate Park Andernos-les-Bains 13 septembre 2026
- Navette Don de plasma Andernos-les-Bains 15 septembre 2026