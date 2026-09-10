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Vente d’oeuvres au profit des sinistrés des incendies Près de l’église Saint Eloi Andernos-les-Bains

samedi 12 septembre 2026 · Près de l'église Saint Eloi · Andernos-les-Bains

Vente d’oeuvres au profit des sinistrés des incendies Près de l’église Saint Eloi Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Près de l'église Saint Eloi
Adresse
Place du 8 Mai 1945
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Vente d’oeuvres au profit des sinistrés des incendies

Près de l’église Saint Eloi Place du 8 Mai 1945 Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

L’association Formes & Couleurs organise une vente d’oeuvres réalisées par ses adhérents au profit des sinistrés des incendies du Porge près de l’église Saint Eloi.   .

Près de l’église Saint Eloi Place du 8 Mai 1945 Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine   formesetcouleurs@gmail.com

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English : Vente d’oeuvres au profit des sinistrés des incendies

L’événement Vente d’oeuvres au profit des sinistrés des incendies Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains

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