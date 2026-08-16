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Vente présentation de la Vallée du kiwi Office de Tourisme Dax

vendredi 11 septembre 2026 · Office de Tourisme · Dax

Vente présentation de la Vallée du kiwi Office de Tourisme Dax

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
11 cours Maréchal Foch
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif

Dax

Vente présentation de la Vallée du kiwi

Office de Tourisme 11 cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:30:00
fin : 2026-09-11 17:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Durant l’après-midi, l’Office de Tourisme de la Vallée du Kiwi vous présentera les produits élaborés à partir du kiwi (jus, confitures, produits cosmétiques).   .

Office de Tourisme 11 cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Vente présentation de la Vallée du kiwi

L’événement Vente présentation de la Vallée du kiwi Dax a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Grand Dax

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