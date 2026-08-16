Vente présentation de la Vallée du kiwi Office de Tourisme Dax
mercredi 21 octobre 2026 · Office de Tourisme · Dax
Informations pratiques
Dax
Vente présentation de la Vallée du kiwi
Office de Tourisme 11 cours Maréchal Foch Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21 17:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Durant l’après-midi, l’Office de Tourisme de la Vallée du Kiwi vous présentera les produits élaborés à partir du kiwi (jus, confitures, produits cosmétiques). .
Office de Tourisme 11 cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Vente présentation de la Vallée du kiwi
L’événement Vente présentation de la Vallée du kiwi Dax a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Grand Dax
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