Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 10:00 –

Gratuit : non Grande vente solidaire de renrée scolaireOuert à tous sur ustificatif coefficient cafinférieur à 800 ou pésentation de lacarte blanhe Tout public

Vente soidaire de rentée scolaire

Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 mq-haubans@mairie-nantes.fr 0751693261



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