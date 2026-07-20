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Vente Solidaire rentrée scolaire Maison de quartier des Haubans Nantes
mercredi 26 août 2026 · Maison de quartier des Haubans · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 10:00 –
Gratuit : non Grande vente solidaire de renrée scolaireOuert à tous sur ustificatif coefficient cafinférieur à 800 ou pésentation de lacarte blanhe Tout public
Vente soidaire de rentée scolaire
Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 mq-haubans@mairie-nantes.fr 0751693261
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