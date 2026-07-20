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Vente Solidaire rentrée scolaire Maison de quartier des Haubans Nantes

mercredi 26 août 2026 · Maison de quartier des Haubans · Nantes

Vente Solidaire rentrée scolaire Maison de quartier des Haubans Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Maison de quartier des Haubans
Adresse
1 Bis Boulevard de Berlin
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Grande vente solidaire de renrée scolaireOuert à tous sur ustificatif coefficient cafinférieur à 800 ou pésentation de lacarte blanhe

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 10:00 –
Gratuit : non Grande vente solidaire de renrée scolaireOuert à tous sur ustificatif coefficient cafinférieur à 800 ou pésentation de lacarte blanhe Tout public 

Vente soidaire de rentée scolaire

Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 mq-haubans@mairie-nantes.fr 0751693261


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