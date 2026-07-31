Vente Vesti-Bulle Centre culturel Paul Vaillant Couturier Boucau

Informations pratiques

Boucau

Vente Vesti-Bulle

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 08:45:00

fin : 2026-12-01 14:00:00

Date(s) :

2026-12-01

Vente de vêtements et accessoires reconditionnés par une équipe de bénévoles

Tous les profits sont reversés au Centre Communal d’Action Sociale de Boucau.

Salle Apollo. .

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 97 97

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English : Vente Vesti-Bulle

L’événement Vente Vesti-Bulle Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque