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Vente Vesti-Bulle Centre culturel Paul Vaillant Couturier Boucau

mardi 1 décembre 2026 · Centre culturel Paul Vaillant Couturier · Boucau

Vente Vesti-Bulle Centre culturel Paul Vaillant Couturier Boucau

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
08:45:00
Lieu
Centre culturel Paul Vaillant Couturier
Adresse
3 Rue René Duvert
Ville
64340 Boucau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Boucau

Vente Vesti-Bulle

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 08:45:00
fin : 2026-12-01 14:00:00

Date(s) :
2026-12-01

Vente de vêtements et accessoires reconditionnés par une équipe de bénévoles
Tous les profits sont reversés au Centre Communal d’Action Sociale de Boucau.
Salle Apollo.   .

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 97 97 

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English : Vente Vesti-Bulle

L’événement Vente Vesti-Bulle Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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