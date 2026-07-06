Informations pratiques

Sausheim

Ventes privees Tissus Impression Textiles

104 rue des bains Sausheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Découvrez les portes ouvertes de Mitwill, spécialiste européen de la création, de la production et de la distribution de tissus imprimés. Une fois par mois, le premier samedi matin, l’entreprise de Sausheim ouvre exceptionnellement son site de production aux couturières, créateurs et passionnés de couture.

Profitez de cette vente de surplus de production pour dénicher un large choix de tissus imprimés de qualité, fabriqués sur place et proposés à des prix très attractifs. Mode, habillement, décoration d’intérieur… vous trouverez de quoi donner vie à toutes vos envies créatives, que vous soyez amateur ou professionnel. Une belle occasion de faire le plein d’inspiration tout en découvrant le savoir-faire textile du territoire. .

104 rue des bains Sausheim 68390 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 57 82 73 textiles@mitwill.com

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English :

L’événement Ventes privees Tissus Impression Textiles Sausheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace