Ventes privees Tissus Impression Textiles Sausheim
samedi 5 septembre 2026 · Sausheim
Informations pratiques
Sausheim
Ventes privees Tissus Impression Textiles
104 rue des bains Sausheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05
Découvrez les portes ouvertes de Mitwill, spécialiste européen de la création, de la production et de la distribution de tissus imprimés. Une fois par mois, le premier samedi matin, l’entreprise de Sausheim ouvre exceptionnellement son site de production aux couturières, créateurs et passionnés de couture.
Profitez de cette vente de surplus de production pour dénicher un large choix de tissus imprimés de qualité, fabriqués sur place et proposés à des prix très attractifs. Mode, habillement, décoration d’intérieur… vous trouverez de quoi donner vie à toutes vos envies créatives, que vous soyez amateur ou professionnel. Une belle occasion de faire le plein d’inspiration tout en découvrant le savoir-faire textile du territoire. .
104 rue des bains Sausheim 68390 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 57 82 73 textiles@mitwill.com
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English :
L’événement Ventes privees Tissus Impression Textiles Sausheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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