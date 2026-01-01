Visite guidée de Stellantis Sausheim

Visite guidée de Stellantis

rue de Chalampé Sausheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-15 13:15:00

fin : 2026-06-04 16:15:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18

Le circuit de l’Unité Terminale de Stellantis Mulhouse vous permet d’assister à la naissance d’un véhicule au plus près des lignes de production (Emboutissage, Ferrage et Mécanique). De cette usine sont déjà sortis de nombreuses voitures comme Citroën C4 ou DS 4, Peugeot 104, 205…

Attention L’unité de montage est en période de confidentialité et n’est pas visitable. Réservation obligatoire.

Stellantis est un groupe automobile multinational franco-italo-américain fondé le 16 janvier 2021,résultant de la fusion des groupes PSA Peugeot-Citroën (PSA) et Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Le groupe commercialise quinze marques automobiles dont cinq issues du groupe français PSA Peugeot-Citroën (PSA) (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot et Vauxhall) et dix issues du groupe italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat Automobiles, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati et Ram).

Le circuit de l’Unité Terminale de Stellantis Mulhouse vous permet d’assister à la naissance d’un véhicule au plus près des lignes de production (Emboutissage, Ferrage et Mécanique). De cette usine mulhousienne sont déjà sortis de nombreuses voitures comme Citroën C4 ou DS 4, mais aussi les Peugeot 104, 205, 206, 307, 2008 et plus récemment 508, 308 et 408 ainsi que DS 7. Aujourd’hui, le site est tourné vers l’avenir, celui de l’électrique, avec la production des Peugeot E 308, E 308 SW et E 408. L’usine vous ouvre ses portes et vous dévoile ses secrets de fabrication.

Attention L’unité de montage entrera en période de confidentialité à compter du lundi 14 octobre 2024. Elle ne sera donc plus visitable, et ce pour une durée indéterminée.

La visite de l’unité de montage sera remplacée par celle de l’unité de mécanique qui, avec son effectif d’environ 1000 personnes, assemble toutes les pièces de liaison au sol de la plate-forme 2, en plus du train arrière électrique de la technologie HYBrid 4. Elle a également la charge de l’usinage de disques de freins, moyeux, pivots et produit les composants de châssis multi-énergie de plusieurs modèles.

Les unités d’emboutissage et de ferrage restent visitables, la durée et la longueur du parcours de visite restent inchangées. .

rue de Chalampé Sausheim 68390 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The tour of the Stellantis Mulhouse Terminal Unit allows you to witness the birth of a vehicle up close to the production lines (Stamping, Fitting and Mechanics). This plant has already produced many cars, including the Citroën C4 or DS 4, Peugeot 104, 205…

Please note: The assembly unit is under a confidentiality agreement and cannot be visited. Reservations required.

L’événement Visite guidée de Stellantis Sausheim a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace