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AGENDA · Venteuges

Venteuges en Fête 2026 Venteuges Venteuges

vendredi 21 août 2026 · Venteuges

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Venteuges
Adresse
Le bourg
Ville
43170 Venteuges
Département
Haute-Loire
Tarif

Venteuges

Venteuges en Fête 2026

Venteuges Le bourg Venteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Fête patronale, entre repas, olympiades, concerts et bien d’autres choses encore; venez profiter d’un bon moment tous le long du week end à Venteuges !
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Venteuges Le bourg Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 81 71 

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English :

A company-sponsored festival featuring meals, games, concerts, and much more—come enjoy a great time all weekend long in Venteuges!

L’événement Venteuges en Fête 2026 Venteuges a été mis à jour le 2026-08-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier