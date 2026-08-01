Venteuges en Fête 2026 Venteuges Venteuges
vendredi 21 août 2026 · Venteuges
Informations pratiques
Venteuges
Venteuges en Fête 2026
Venteuges Le bourg Venteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Fête patronale, entre repas, olympiades, concerts et bien d’autres choses encore; venez profiter d’un bon moment tous le long du week end à Venteuges !
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Venteuges Le bourg Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 81 71
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English :
A company-sponsored festival featuring meals, games, concerts, and much more—come enjoy a great time all weekend long in Venteuges!
L’événement Venteuges en Fête 2026 Venteuges a été mis à jour le 2026-08-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier