Ventoux en fête au Mont Serein Beaumont-du-Ventoux

Ventoux en fête au Mont Serein

Station du Mont-Serein Beaumont-du-Ventoux Vaucluse

Début : 2026-02-21 11:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Le Ventoux est encore en fête, et cette fois c’est en hiver ! Neige ou pas neige, tout est prévu pour vous faire vivre de beaux moments ski et luge ou tubing et accrobranche, la météo le dira ! Aussi, marché des producteurs, brasero, musique, randos…

Station du Mont-Serein Beaumont-du-Ventoux 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 65 22 59 malaucene@ventouxprovence.fr

English :

The Ventoux is celebrating again, and this time it’s winter! Snow or no snow, we’ve got everything you need for a great time: skiing and tobogganing or tubing and accrobranche, the weather’ll tell! There’s also a farmers’ market, a brazier, music, hikes…

