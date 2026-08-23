Venue des moines du Ladakh Salle des fêtes Fresse-sur-Moselle
lundi 19 octobre 2026 · Salle des fêtes · Fresse-sur-Moselle
Informations pratiques
Fresse-sur-Moselle
Venue des moines du Ladakh
Salle des fêtes 7 place des Corps-Francs-Pommiès Fresse-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-19 20:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-21 2026-10-23
Art. Spiritualité. Partages. Au programme Création du mandala du Bouddha de Tara verte, de 14 h à 18 h, à la salle des fêtes. Un mandala naît, vit un instant, puis se dissout, mais sa beauté demeure dans les cœurs. Soirée chants, mantras, Samvedana et conférence, le mercredi 21 à 20 h, à la salle de spectacle. Un voyage au cœur de la spiritualité tibétaine, entre chants sacrés, enseignements et échanges. Dissolution du mandala, le vendredi 23 octobre, à la salle des fêtes, à partir de 16 h. Un moment unique et émouvant, symbole de l’impermanence de toute chose.Tout public
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Salle des fêtes 7 place des Corps-Francs-Pommiès Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est
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English :
Art. Spirituality. Sharing. On the program: Creation of the Green Tara Buddha mandala, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., in the community hall. A mandala is born, lives for a moment, then dissolves, but its beauty remains in our hearts. An evening of chants, mantras, Samvedana, and a lecture on Wednesday, October 21, at 8:00 p.m., in the theater. A journey into the heart of Tibetan spirituality, featuring sacred chants, teachings, and discussions. The mandala will be dissolved on Friday, October 23, at the community hall, starting at 4:00 p.m. A unique and moving experience, symbolizing the impermanence of all things.
L’événement Venue des moines du Ladakh Fresse-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-08-26 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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