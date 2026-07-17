Vénus Beauté (Institut), Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

Informations pratiques

Vénus Beauté (Institut) Dimanche 19 juillet, 18h00 Cinéma François-Truffaut Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:45:00+02:00

Fin : 2026-07-19T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:45:00+02:00

Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0628#showmovie?id=4Q3Q0 »}]

Séance hommage – Vénus Beauté est un institut de beauté de quartier. On y prodigue des soins, des conseils, on y écoute les douleurs passagères ou profondes des clientes, on y accueille aussi quelq…