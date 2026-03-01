Vénus Club : 5 Années Lumières Babour Sauvage Paris

By Day : Babour Sauvage Takeover

5 ans à faire trembler autant des caves humides que des lieux mythiques de la capitale. 5 ans de dancefloors incandescents, de prévention à l’entrée des clubs, d’échanges passionnés, d’amitiés brûlantes, de danses saugrenues, de partage et de créativité.

Pour illustrer la consécration de ces 5 années de musique et de militantisme, on investit le Babour Sauvage avec un format inédit.

Une teuf de journée qui nous ressemble, qui réunit notre amour incandescent de la fête et notre besoin de faire communauté, avec :

· la découverte des selectas affûtées des DJ du collectif : house deluxe, latin club affutée, bass music bien syncopée, groovy techno & best edits of guilty pleasures.



· des jeux et activités : restez concentré.es, le karaoké n’est jamais loin…

· des discussions et des rencontres : que tu sois DJ, producteur.rice, créateur.rice de collectif ou autre acteur.rice du secteur, viens rencontrer le Vénus Club et échanger avec nous !



Si le cœur t’en dit, on t’invite à nous suivre au Rex Club jusqu’au petit matin.

4 mars : Marque bien ce jour d’une croix violette.

On va retourner Paris d’Est en Ouest !

LINE UP

Vénus Club Crew :

Aïphra

Belatrix

C.L.E.O.2.5.A.7

Clo

La Chikh

Laurage

Sainte Exp

Sorun

Vickies

ACTIVITÉS

: karaoké, Bingo untz untz, stands, cours de danse, match France – Angleterre etc

5 ans déjà que Vénus Club existe, 5 ans passés à la vitesse de la lumière.

Le samedi 14 mars 2026

de 12h00 à 00h00

gratuit sous condition

Gratuit avant 16:00 – réservation obligatoire

Public jeunes et adultes. Jusqu’à 4 ans.

Babour Sauvage 59 Boulevard Macdonald 75019 Paris

https://shotgun.live/fr/events/venus-club-5-annees-lumieres venusclubofficiel@gmail.com https://www.facebook.com/VenusClubOfficiel https://www.facebook.com/VenusClubOfficiel



