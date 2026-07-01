VERCORS – Ciel… des étoiles !, Observatoire du Trièves, Gresse-en-Vercors, Gresse-en-Vercors

Informations pratiques

VERCORS – Ciel… des étoiles ! Mercredi 15 juillet, 21h30 Observatoire du Trièves, Gresse-en-Vercors Isère

Sans réservation. Se présenter à l’observatoire. Tarifs : 6 € / adulte, 4 € / -16 ans, gratuit / -7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T23:30:00+02:00

Depuis 2023, le Parc Naturel Régional du Vercors est labellisé « Réserve Internationale de Ciel Étoilé ». Astrieves gère l’observatoire astronomique du Trièves. Elle propose des animations à destination du grand public, sur demande pour les groupes (écoles, etc…). Les séances publiques ont lieu pendant les vacances scolaires de Noêl, d’hiver et d’été.

Sous le ciel de la réserve internationale de ciel étoilé du Vercors, observation des constellations avec des pointeurs laser et du ciel d’été à l’aide de télescopes (planètes, galaxies, amas d’étoiles, nébuleuses…).

Bien s’habiller. Tarifs : 6€ adulte, 4€ -16 ans, gratuit -7 ans.

À l’observatoire du Trièves (accès au-dessus de la piscine après le porche du dernier bâtiment, en haut de la résidence des Dolomites).

Sans réservation. Il suffit de se présenter à l’observatoire du Trièves pour la billetterie. Renseignements : 06 43 77 87 55

astrieves@gmail.com

Observatoire du Trièves, Gresse-en-Vercors Observatoire du Trièves, Gresse-en-Vercors Gresse-en-Vercors 38650 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 43 77 87 55 »}, {« type »: « email », « value »: « astrieves@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:astrieves@gmail.com »}] https://gresse-en-vercors.fr/wp-content/uploads/2026/05/Gresseete2026OK-Web.pdf

Venez profiter de l’exceptionnelle qualité du ciel nocturne de Gresse-en-Vercors avec l’association Astrièves ! RICE Vercors