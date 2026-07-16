VERCORS – Crépuscule et étoiles filantes, ENS de la vallée fossile des Rimets, Rencurel

Informations pratiques

VERCORS – Crépuscule et étoiles filantes Vendredi 21 août, 18h30 ENS de la vallée fossile des Rimets Isère

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T18:30:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T18:30:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00

Rejoignez-nous pour une balade au crépuscule ! Nous profiterons du coucher de soleil pour pique-niquer sur le site, et attendrons la nuit noire pour observer les étoiles filantes.

Informations utiles : Non accessible en fauteuil roulant

Animaux non acceptés

Prévoir chaussures adaptées à la marche, vêtements couvrants, chauds et de pluie selon les conditions météo, des jumelles si vous en avez, un pique-nique et de l’eau.

Lampe frontale de préférence avec lumière rouge pour ne pas déranger la faune.

Les animations, évènements ou accueils sur site peuvent être annulés jusqu’au matin même, en cas de conditions météorologiques défavorables.

Animation gratuite proposée par le Département de l’Isère, sur inscription auprès de l’office de tourisme.

Date / Heure : 07/08/2026 – 19:30-23:00, 21/08/2026 – 18:30-22:30

Lieu / Adresse : Rencurel

Plus d’informations : https://www.isere.fr/rendez-vous-nature/crepuscule-etoiles-filantes

ENS de la vallée fossile des Rimets vallée fossile des rimets Rencurel 38680 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0476385385 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr »}] [{« link »: « https://www.isere.fr/rendez-vous-nature/crepuscule-etoiles-filantes »}] https://www.isere.fr/rendez-vous-nature/crepuscule-etoiles-filantes

Rejoignez-nous pour une balade au crépuscule ! Nous profiterons du coucher de soleil pour pique-niquer sur le site, et attendrons la nuit noire pour observer les étoiles filantes.