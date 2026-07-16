VERCORS – Exposition : La nuit est belle, Office du tourisme de Lans en Vercors, Lans-en-Vercors
lundi 3 août 2026 · Office du tourisme de Lans en Vercors · Lans-en-Vercors
Informations pratiques
VERCORS – Exposition : La nuit est belle 3 – 23 août Office du tourisme de Lans en Vercors Isère
Accès libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T09:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T14:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00
Cette exposition de photographies permet de découvrir la beauté de la nuit et les enjeux de sa préservation. Elle a été créée à l’occasion de notre labellisation « Réserve internationale de ciel étoilé » obtenue en 2023.
LIEU : OTI VERCORS – BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE LANS EN VERCORS
COMMUNE : LANS-EN-VERCORS
ORGANISATEUR : OFFICE DE TOURISME DE LANS EN VERCORS
Accessible en fauteuil roulant avec aide.
Ouverture(s) Du 03/08 au 23/08/2026 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h45. Le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Téléphone : 04 76 95 42 62
Mél : anais@otivercors.com
Office du tourisme de Lans en Vercors Office du tourisme de Lans en Vercors Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 95 42 62 »}, {« type »: « email », « value »: « anais@otivercors.com »}] [{« link »: « mailto:anais@otivercors.com »}] https://culture.isere.fr/agenda/exposition-de-photographies-du-pnrv-la-nuit-est-belle
Une exposition pour découvrir la beauté de la nuit et les enjeux de sa préservation.
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