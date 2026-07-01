VERCORS – La nuit des étoiles, Station de Gresse-en-Vercors, Gresse-en-Vercors

Informations pratiques

VERCORS – La nuit des étoiles Samedi 8 août, 21h30 Station de Gresse-en-Vercors Isère

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T21:30:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-08T21:30:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00

Organisée par l’association « Astrièves » en partenariat avec l’Association Française d’Astronomie.

Découverte de la voûte céleste lors de la nuit des étoiles.

Partagez vos connaissances sur les mystères de notre galaxie !

L’époque est idéale, l’été et la douceur des températures nocturnes incitent à veiller. Le spectacle est accessible à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable. Seule la curiosité en est la clé d’accès. Mais mieux encore, le partage des émotions peut s’accompagner d’un récit où se transmettent des connaissances quand, l’œil à la lunette ou au télescope, la découverte est guidée par un observateur instruit.

Station de Gresse-en-Vercors Station de Gresse-en-Vercors Gresse-en-Vercors 38650 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 43 77 87 55 »}, {« type »: « email », « value »: « astrieves@gmail.com »}] https://gresse-en-vercors.fr/wp-content/uploads/2026/05/Gresseete2026OK-Web.pdf

Venez profiter des émotions d’une soirée d’observation… Le spectacle est accessible à tous ! RICE Vercors