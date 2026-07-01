VERCORS – Soirée sous les étoiles : entre astronomie et mythologie, Corrençon-en-Vercors, Corrençon-en-Vercors

Informations pratiques

VERCORS – Soirée sous les étoiles : entre astronomie et mythologie Mardi 11 août, 21h30 Corrençon-en-Vercors Isère

Inscription obligatoire. 5 € de 7 à 15 ans // 10 € pour les + de 16 ans // 30 € par famille/groupe de 4.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T21:30:00+02:00 – 2026-08-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-11T21:30:00+02:00 – 2026-08-11T23:59:00+02:00

Embarquez pour un voyage dans les étoiles entre sciences et civilisations anciennes ! En levant les yeux, découvrez comment Sumériens et Grecs ont imaginé mythes, saisons et repères grâce au ciel.

✨ Soirée astro grand public ✨

Avec Vincent, astronome et guide nature depuis plus de 20 ans, passionné de ciel étoilé, mythologie et cultures anciennes partons à la découverte du ciel et de ces mystères.

Au programme :

Lecture du ciel à l’œil nu

⭐ Découverte des constellations et planètes visibles

Récits mythologiques & archéo-astronomie

Échanges et questions avec le public

Une immersion vivante et accessible pour apprendre à reconnaître le ciel et s’y repérer facilement.

Date / Heure

21/07/2026 – 21:45-23:45, 28/07/2026 – 21:45-23:45, 04/08/2026 – 21:45-23:45, 11/08/2026 – 21:45-23:45

Commune : Corrençon-en-Vercors

Corrençon-en-Vercors Corrençon Corrençon-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 95 81 75 »}, {« type »: « email », « value »: « info@correncon.com »}] https://www.parc-du-vercors.fr/parc/soiree-sous-les-etoiles-entre-astronomie-et-mythologie

Embarquez avec Vincent, astronome et guide nature, pour un voyage dans les étoiles entre sciences et civilisations anciennes ! RICE Vercors