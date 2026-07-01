VERCORS – Voyage dans les étoiles : chant de la nuit, 1078 Clos de la Balme, 38250 Corrençon-en-Vercors, Corrençon-en-Vercors

Informations pratiques

VERCORS – Voyage dans les étoiles : chant de la nuit Samedi 11 juillet, 21h30 1078 Clos de la Balme, 38250 Corrençon-en-Vercors Isère

Sur inscription en ligne. 49 € / adulte // 39 € / enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T21:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-11T21:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

« Venez vivre l’envoûtante magie de la nuit dans les Hauts Plateaux du Vercors !

Plongez au cœur de cette réserve naturelle unique, où la montagne se transforme à chaque crépuscule en un tableau vivant. Partez pour une aventure sensorielle où l’observation, l’écoute et la contemplation se mêlent harmonieusement.

Laissez-vous captiver par le spectacle magique du coucher de soleil sur les cimes, où chaque nuance du ciel raconte une histoire. La nature, suspendue dans le temps, vous offre un spectacle inoubliable. Puis, l’obscurité naissante vous enveloppe, laissant place aux sons mystérieux de la nuit. Les chouettes et les chevêchettes murmurent leurs secrets, ajoutant une touche mystique à l’atmosphère.

Explorez la nature nocturne, guidé par vos sens, à la découverte de ses murmures secrets. La beauté du ciel étoilé, telle une voûte d’infini, vous émerveille et vous relie à l’univers tout entier. Chaque étoile devient un guide dans cette aventure.

Enfin, partez à la rencontre de la voie lactée, où science et mythologie se croisent pour révéler les mystères de l’univers. Une immersion totale dans le cosmos, où chaque constellation raconte son histoire.

Rejoignez-nous pour une aventure inoubliable au cœur des Hauts Plateaux du Vercors, un voyage où la nuit devient une exploration magique et intellectuelle. »

La soirée peut faire l’objet d’un report en fonction de la météo

1078 Clos de la Balme, 38250 Corrençon-en-Vercors, France

parking des Hauts Plateaux à Corrençon

2h45

Tarifs spéciaux

À partir de 8 participants : -8%

Enfant -12 ans : -10,00 €

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter au : 06 95 55 25 16 (Vincent Desestret, guide naturaliste et astronome) ou envoyez un email : contact@nature-vercors.fr.

1078 Clos de la Balme, 38250 Corrençon-en-Vercors 1078 Clos de la Balme, 38250 Corrençon-en-Vercors Corrençon-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://booking.yoplanning.pro/d8f2703b-fcfd-4ee6-a955-453deffda8ff/product/0b0195e9-b467-4238-a841-6229579e7bc1 »}] [{« link »: « mailto:contact@nature-vercors.fr »}] https://booking.yoplanning.pro/d8f2703b-fcfd-4ee6-a955-453deffda8ff/product/0b0195e9-b467-4238-a841-6229579e7bc1

Venez vivre l’envoûtante magie de la nuit dans les Hauts Plateaux du Vercors ! Explorez la nature nocturne au chant des chouettes, contemplez le ciel ; et apprenez-en plus entre science et mythologie. RICE Vercors